В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

Владимир Путин заявил, что власти Белоруссии должны сами разобраться с проблемами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона речь шла исключительно о том, как важно избежать вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«[Речь шла] о том, что белорусы должны сами решать свою проблему. Что Россия и Белоруссия — союзные государства, две очень близкие страны и исторически, и экономически, и культурно, которые имеют общий фундамент», — рассказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позже состоялся третий телефонный разговор Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко за четыре дня, в ходе которого российский лидер рассказал об итогах беседы с Меркель и Макроном. Однако в разговоре с URA.RU политолог Марат Баширов предположил, что звонки канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Путину связаны не с обсуждением возможной фальсификации прошедших в Белоруссии выборов, а с угрозой прекращения поставок российской нефти в Европу.

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