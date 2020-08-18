Политолог: зачем на самом деле Меркель и Макрон звонили Путину

Звонки канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину связаны не с обсуждением возможной фальсификации прошедших в Белоруссии выборов, а с угрозой прекращения поставок российской нефти в Европу. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политтехнолог Марат Баширов.
«Европа не едина. Мы с вами видим не то чтобы раскол, но разные степени участия разных членов Евросоюза в конфликте в Белоруссии. Есть явное вовлечение Польши, Литвы, Латвии и Чехии в процессы, которые идут внутри Белоруссии. И есть наблюдение — неучастие стран, которые являются основателями Евросоюза. Это в первую очередь Германия, Франция, Испания и Италия. Эти четыре страны в настоящий момент изучают ситуацию. Именно с этим связаны звонки Путину госпожи Меркель и господина Макрона», — рассказал Баширов.
Обеспокоенность Германии и Франции в первую очередь вызвана тем, что через Белоруссию идет поставка нефти для нужд стран Евросоюза. По словам Баширова, возможное вмешательство во внутренние дела Белоруссии со стороны Польши, Литвы, Латвии и Чехии может вызвать вооруженный конфликт и негативно отразиться на поставках энергоресурсов.
Сегодня российскому президенту Путину помимо Меркель и Макрона также звонил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Во всех случаях заявленной темой обсуждения являлась ситуация в Белоруссии.
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