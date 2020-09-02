Соперник президента США Дональда Трампа Джо Байден раскритиковал его молчание в отношении ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Байден думает, что российский режим якобы не может стерпеть критики.
«Он еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание — соучастие», — заявил Байден на своем сайте. Кандидат в президенты США считает, что отмалчиваясь, Трамп становится соучастником событий с Навальным. Байден пообещал, что если он станет президентом, то возьмет другой политический курс.
Второго сентября Германия заявила, что якобы обнаружила в организме Навального следы вещества типа «Новичок». Доказательств этого страна пока не представила. В то же время возможность болезни блогера из-за «Новичка» опроверг сам разработчик вещества. Он уверен, что симптомы не сходятся, пишет агентство Nation news.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Блогер впал в кому, находясь в омской больнице. Позже, по требованию родственников, Навального перевезли в клинику в Берлине.
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