Владимир Путин провел ВКС с Игорем Кобзевым 8 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не поехал в город Тулун лично, поскольку доверяет врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву и его команде. Об этом в разговоре с URA.RU заявила руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Путин это сделал, понимая, что проблемная ситуация выправляется, что показатели, к которым регион должен был подойти, в норме. Президент отметил, что у врио сильная команда, которая выполняет то, что обещала людям. Так что ВКС вместо личной поездки — это явный сигнал о доверии», — считает политолог. Также, по ее словам, видеоформат подчеркнул красоту новой школы и больницы, построенных в Тулуне.

Глава государства доверяет Кобзеву, поскольку ему удалось начать решать главные проблемы Иркутской области, продолжает собеседница агентства. К таковым она отнесла борьбу с лесными пожарами и черными лесорубами, а также расширение БАМ. «Губернатор жестко отстаивает интересы региона и находит компромиссы по самым спорным вопросам. Людей сильно волновала судьба Байкала и тайги при строительстве, и Кобзев смог договориться с РЖД. Президент во время совещания сам позвонил главе РЖД Олегу Белозерову, чтобы подкрепить серьезность намерений врио», — считает она.

Еще один фактор, повлиявший на рост доверия президента к Кобзеву, — перерегистрация крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» в Иркутской области, считает Кислицына. «Для регионального бюджета это явный плюс. Особенно если брать в учет, как оскудели бюджеты в регионах по всей стране», — заключила специалист.

Российский лидер провел ВКС с врио иркутского губернатора 8 сентября — за пять дней до выборов главы региона. Во время встречи обсуждалась ликвидация последствий паводка в Прибайкалье, который обрушился на регион в 2019 году. Президент подчеркнул, что прежние власти серьезно отставали от темпов восстановления, но при Кобзеве оно начало сокращаться. Путин поддержал все его инициативы, а также пообещал выделить адресную помощь предпринимателям, работающим в Иркутской области, и обсудить с правительством объявить в стране Год Байкала. В предыдущую встречу, которая прошла 30 июля, он пообещал Кобзеву, что сам приедет в регион.