Путин лично включился в губернаторские выборы

Ликвидация последствий паводка в Тулуне — принципиальный для Владимира Путина вопрос Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин лично включился в избирательную кампанию врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, считают наблюдатели. По их мнению, победа Кобзева принципиально важна для Путина: он дал ему персональное поручение — разобраться за время своего правления с ситуацией в Тулуне, решение которой крайне важно для российского лидера.

8 сентября, за пять дней до выборов губернатора Иркутской области, президент РФ провел телемост о ситуации в регионе. Главная тема совещания — ликвидация последствий паводка в Прибайкалье, который обрушился на регион в 2019 году и в итоге стоил карьеры экс-губернатору Сергею Левченко. Из Тулуна в ВКС участвовали врио губернатора Игорь Кобзев, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Минстроя Владимир Якушев. Во время встречи президент подчеркнул, что прежние власти серьезно отставали от темпов восстановления, но при Кобзеве оно начало сокращаться. «Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно, но у нынешнего главы региона команда сильная», — заявил Путин.

Владимир Путин общался с врио губернатора по ВКС Фото: kremlin.ru

После выступления Хуснуллина, Якушева и местных жителей Кобзев доложил президенту о приоритетах в своей работе — экологии и экономической безопасности региона, — а также рассказал о достигнутых в этих сферах достижениях. В ответ Путин поддержал все инициативы врио губернатора и пообещал обсудить с правительством его идею объявить в стране Год Байкала.

Директор Института политики и государственного права Виталий Иванов подчеркивает беспрецедентное внимание первого лица страны к Иркутской области. По его словам, президенту принципиально важно, чтобы выиграл Кобзев, потому что Путин дал ему спецпоручение — решить за время своей работы проблемы в Тулуне и других городах Иркутской области, которые были затоплены. «Тулун — одна из главных болевых точек Путина в регионах, людям там остро нужна поддержка государства. Пострадали больше 45 тысяч человек, нанесен сильный урон инфраструктуре — и это для него трагедия. По этой причине в кресло главы был посажен замминистра МЧС Кобзев, который должен за свой губернаторский срок исчерпать этот конфликт», — рассказал собеседник URA.RU.

Пострадавшие от паводка обращались напрямую к президенту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители затопленных городов рассчитывают на Путина как на последнюю инстанцию, где можно получить помощь, и президент это понимает, говорит руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Их проблемы после затопления начали решаться только по инициативе сверху, предыдущий губернатор тут ничего не смог сделать. Путин взял на себя ответственность за пострадавших, поэтому должен довести дело до конца», — заявил агентству политолог.

Кобзев фактически становится доверенным лицом Путина на месте происшествия, которое проконтролирует, как ликвидируются последствия паводка, считает иркутский политолог Алексей Петров. «Если посмотреть на программу кандидатов, то Щапов куда предпочтительнее для действующей власти. Но у Кобзева своя миссия от президента, поэтому ему оказывается всяческая поддержка и самим Путиным, и десантом министров, которые едут в регион», — предположил он.

Такая поддержка президента накануне голосования для Кобзева важна, объясняет директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «В Иркутской области ведется умеренная, но конкурентная борьба, в отличие от остальных регионов, где 13 сентября будут выборы. Сейчас она обострилась, реальная поддержка кандидата от власти составила 45-50%, есть риск второго тура выборов. Назначенные Путиным врио зависимы от его рейтинга, и у Кобзева возникла потребность в подпидке этой связи», — предположил собеседник URA.RU.

Также Путин решил лично поучаствовать в избирательной кампании Кобзева, чтобы закрепить регионы за кандидатами от власти перед выборами в Госдуму в 2021 году, считает Поляков. «Иркутская область — идеальный фон для такого развития событий: это исторически сложный регион, все избирательные процессы тут идут тяжело. Символическая победа здесь может продемонстрировать силу перед будущими кампаниями, а ближайшая после единого дня голосования — думские выборы. Поэтому у власти появляется хороший повод получить на них бонус и доказать избирателям, что она — не хромая утка, а значимая сила, которая не утратила поддержку», — заключил собеседник агентства.