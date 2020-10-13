Исследование: когда выгоднее покупать новый iPhone

Сейчас выгодно купить модели прошлых лет, а новые — весной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самая выгодная цена для покупки нового iPhone складывается весной. Модели прошлых лет находятся на минимальном уровне цен осенью. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Маркета».

«Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой», — приводит слова экспертов ТАСС. Также они уточняют, что цены начинают снижаться постепенно сразу же после старта продаж и «выравниваются» к весне. После весны цена обычно не особо меняется, при этом до следующей презентации остается еще полгода.

Презентация нового смартфона Apple состоится 13 октября. Ожидается презентация нового iPhone 12 с возможностями 5G.