Исследование: когда выгоднее покупать новый iPhone

Самая выгодная цена для покупки нового iPhone складывается весной. Модели прошлых лет находятся на минимальном уровне цен осенью. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Маркета».
«Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой», — приводит слова экспертов ТАСС. Также они уточняют, что цены начинают снижаться постепенно сразу же после старта продаж и «выравниваются» к весне. После весны цена обычно не особо меняется, при этом до следующей презентации остается еще полгода.
Презентация нового смартфона Apple состоится 13 октября. Ожидается презентация нового iPhone 12 с возможностями 5G.
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