13 октября 2020

Россию избрали в Совет ООН по правам человека

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За Россию в ходе 75-й сессии ООН отдали свои голоса представители 158 государств Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Россия войдет в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека по результатам голосования. Об этом объявили на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

«За Россию в ходе 75-й сессии ООН отдали свои голоса представители 158 государств», — передает Ридус. Также в Совет ООН по правам человека на 3 года вошли Боливия, Китай, Кот-д’Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания. Период начнется 1 января 2021 года.

Россия более более 80 правозащитных и гуманитарных организаций в преддверии голосования потребовали исключить Россию из Совета ООН по правам человека из-за политики Москвы в Сирии. В 2016 году Россия выбыла из СПЧ ООН.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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