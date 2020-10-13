Россию избрали в Совет ООН по правам человека

Россия войдет в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека по результатам голосования. Об этом объявили на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.
«За Россию в ходе 75-й сессии ООН отдали свои голоса представители 158 государств», — передает Ридус. Также в Совет ООН по правам человека на 3 года вошли Боливия, Китай, Кот-д’Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания. Период начнется 1 января 2021 года.
Россия более более 80 правозащитных и гуманитарных организаций в преддверии голосования потребовали исключить Россию из Совета ООН по правам человека из-за политики Москвы в Сирии. В 2016 году Россия выбыла из СПЧ ООН.
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