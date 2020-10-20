Мишустин шуткой ответил, стал бы он премьером, зная о пандемии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Российский премьер вспомнил сочинскую поговорку на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вспомнил поговорку про Сочи, отвечая на вопрос о том, занял бы он пост главы правительства, зная о пандемии коронавируса. Шутливый ответ политика прозвучал во время XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Модератор сессии спросил Мишустина, согласился бы он возглавить правительство РФ, если бы знал о скорой пандемии. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на вопрос. Но предложение занять пост председателя правительства не оценивается по рискам того, что случится после», — ответил российский премьер. Мишустин подчеркнул, что предложение стать премьер-министром — знак доверия от президента России Владимира Путина. А после этого следует оправдывать уже доверие людей, добавил премьер.

Также во время сессии Мишустин оценил меры борьбы с коронавирусом в России. По его мнению, страна ведет борьбу с пандемией системно, «без рывков и шоков», пишет деловое издание «Взгляд».

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в январе 2020 года, его пост Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Мишустину. В Госдуме дали на это согласие и уточнили, что новый премьер будет уделять особое внимание направлениям, важным для развития страны на годы вперед, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...