Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вспомнил поговорку про Сочи, отвечая на вопрос о том, занял бы он пост главы правительства, зная о пандемии коронавируса. Шутливый ответ политика прозвучал во время XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Модератор сессии спросил Мишустина, согласился бы он возглавить правительство РФ, если бы знал о скорой пандемии. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на вопрос. Но предложение занять пост председателя правительства не оценивается по рискам того, что случится после», — ответил российский премьер. Мишустин подчеркнул, что предложение стать премьер-министром — знак доверия от президента России Владимира Путина. А после этого следует оправдывать уже доверие людей, добавил премьер.
Также во время сессии Мишустин оценил меры борьбы с коронавирусом в России. По его мнению, страна ведет борьбу с пандемией системно, «без рывков и шоков», пишет деловое издание «Взгляд».
Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в январе 2020 года, его пост Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Мишустину. В Госдуме дали на это согласие и уточнили, что новый премьер будет уделять особое внимание направлениям, важным для развития страны на годы вперед, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в