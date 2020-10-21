21 октября 2020

В российском фонде благосостояния нашли серьезную проблему

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетность ФНБ оказалась непрозрачной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление средствами Фонда национального состояния России оказалось непрозрачным. Счетная палата предложила поменять условия размещения средств в ФНБ.

«Счетная палата считает необходимым дополнительно проработать условия размещения средств ФНБ. По мнению контрольного ведомства, их нужно инвестировать в более ликвидные финансовые активы», — приводит ТАСС данные ведомства. Такая инвестиция повысит вероятность быстрого возврата средств, уточнили в Счетной палате.

Кроме того, ведомство хочет сделать отчетность более прозрачной. После проверки Счетная палата установила, что доступ к отчетности ФНБ ограничен. Правительство разрешает вкладывать деньги в активы без конкретики. Из-за этого невозможно объективно оценить, насколько хорошо управляют средствами фонда. Причем, согласно Бюджетному кодексу, в ФНБ может храниться до 7% ВВП страны.

15 октября глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил вложить несколько сотен миллиардов из ФНБ для поддержки бедных россиян, пишет агентство Nation news. По состоянию на 1 августа в фонде находилось уже почти 13 триллионов рублей, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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