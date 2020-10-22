Репер T-Killah рассказал, откуда у него деньги

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У Александра Тарасова есть несколько бизнес-проектов Фото: скриншот шоу «Алена, блин!»

Репер T-Killah (Александр Тарасов) рассказал, что шоу-бизнес не единственный источник его дохода. Об этом он сообщил во время интервью в шоу на YouTube «Алена, блин!».

«В моей жизни шоу бизнес занимает небольшую часть. Если брать Текила и другие проекты, которыми я занимаюсь, и наш лэйбл, то это 40% общей работы и общего моего времени», — сказал T-Killah. По его словам, помимо шоу-бизнеса, у него есть проекты в строительной сфере, IT. Также Тарасов уточнил, что значимую часть его жизни занимают спорт и семья.

Также репер рассказал о том, как разыграл свою жену во время ее дня рождения. Тогда он рухнул на пол и у него изо рта пошла пена, пишут «Дни.ру». Супруга музыканта поняла, что это был розыгрыш, только когда медики не попросили ее убрать с тела Тарасова руки во время использования дефибриллятора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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