Роспотребнадзор сообщил, когда РФ выйдет на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по коронавирусу к началу декабря. Прогноз сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также уточнил, что в перспективе страна может подойти к нулевой отметке по новым случаям заболевания, однако это случиться не скоро.
Горелов считает, что в данный момент Россия по заболеваемости COVID-19 находится в фазе роста. «По законам эпидемиологии он [рост] продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря», — рассказал Горелов ТАСС.
Его коллега, эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что ситуация с заболеваемостью вновь обострится в феврале—марте, а летних показателей можно будет ожидать только к следующему летнему сезону. В разговоре с РИА «Новости» она уточнила, что для того чтобы эпидемический процесс COVID-19 пошел на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу. Возможно такое лишь после того, как большинство населения перенесет заболевания или в стране пройдет массовая вакцинация.
Горелов в свою очередь говорит о том, что на сегодня переболели менее 1% населения Земли. Он отметил, что когда вирусом переболеют или привьются не менее 60% жителей планеты, тогда вирус перейдет в разряд сезонных заболеваний и ситуация станет более предсказуемой.
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