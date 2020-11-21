Сын погибшего в ДТП с Ефремовым уточнил, простит ли актера

Сын Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, подал иск на 7,3 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не готов простить артиста. Об этом рассказал адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев.

«Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым», — передает ТАСС со ссылкой на Аверцева. По его словам, Захаров не менял своей позиции со дня аварии.

Захаров требовал у актера компенсацию 7,3 млн рублей. Но после суда он получил только 1 млн рублей. 23 ноября в Хамовническом суде Москвы Ефремову подадут иск о возмещении более 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что наказание артисту за ДТП сократили на полгода колонии, а против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовное дело, сообщает RT. Теперь Ефремов должен пробыть в заключении 7,5 лет, если выплатит потерпевшим компенсацию. При этом актер находится в обычной колонии без каких-либо привилегий, передает агентство Nation News. Однако артист все же отбывает наказание на особых условиях.