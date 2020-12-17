Минприроды РФ может парализовать работу заводов из-за выбросов

Минприроды требует от предприятий считать выбросы в ограниченных условиях Фото: Илья Московец © URA.RU

Между Минприроды РФ и промышленниками возник крупнейший за последние годы конфликт, вызванный применением новой методики расчета выбросов для различных промышленных объектов. В ведомстве утвердили лишь 21 из 160 применяемых на практике методик, а теперь грозят компаниям крупными штрафами и полной остановкой новых проектов.

Промышленники жалуются, что крупный бизнес — от нефтедобычи и энергетики до металлургии — грозят миллиардные штрафы, а кроме того, компании не могут получить основные экологические разрешения (ОЭР), что может привести к срыву новых проектов, пишет «Коммерсант». В июле 2018 года Минприроды выпустило приказ о том, что перименять в компаниях должны лишь одобренные им методики — сейчас в списке 21 пункт из 160 существующих. В ведомстве считают, что остальные устарели и требуют доработки, но новых шагов, как утверждают промышленники, в этом направлении не предпринимают.

В министерстве утверждают, что новые требования действуют уже 3,5 года. «Представляется, что бизнес-сообщество имело необходимый запас времени для обеспечения установленных на законодательном уровне требований», — отмечают чиновники.

Крупная промышленность попытается на уровне правительства решить спор с Минприроды. «Сейчас речь идет не о каком-то конкретном ущербе, а о парализации работы всех предприятий, находящихся в частной или государственной собственности», — считают в компании «Т плюс». В «Юнипро» также отмечают, что проблема «актуальна для всей страны», так как создает административные барьеры. В «РусГидро» говорят, что включать методики в перечень для их последующего утверждения в Минприроды — это обязанность разработчиков методик, но они не заинтересованы в этом. В итоге штрафы для компаний могут составить миллиарды рублей и они будут не единичны, так как на адаптацию предприятий к новым требованиям Минприроды понадобиться не меньше двух лет, считают промышленники.