24 декабря 2020

СМИ раскрыли подробности обыска у жены Фургала

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Оперативники искали документы о деятельности «черного бухгалтера» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обыски в квартире бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были проведены, чтобы обнаружить документы о деятельности «черного бухгалтера» бывшего главы региона. По предварительной версии следствия, бухгалтер готовилась к хищению более 305 млн рублей.

«По предварительной версии, А. с соучастниками готовилась к хищению более 305 миллионов рублей у ООО „Торэкс-Хабаровск“ с помощью… несуществующей кредиторской задолженности», — сообщает источник Пятого канала. Бывшая жена Фургала Лариса Стародубова была поручителем по кредиту. На данный момент, следственный комитет проводит проверку.

Ранее стало известно, что бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения. В настоящее время Следственный комитет проверяет его причастность к мошенничеству. У бывшей жены арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала — Ларисы Стародубовой начались обыски в рамках нового дела «Амурстали».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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