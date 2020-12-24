24 декабря 2020

Врач заявил о слабости иммунитета у переболевших коронавирусом

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Иммунитет к коронавирусу после вакцинации сильнее, чем у тех, кто переболел инфекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Иммунитет к коронавирусу после вакцинации гораздо сильнее, чем у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией естественным путем. Об этом заявил вирусолог Александр Бутенко.

«Авторы вакцины „Спутник V“ показали на довольно большом материале, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил вирусолог», — пишет радио Sputnik со ссылкой на слова Бутенко, сказанные в эфире. Вирусолог отметил, что у переболевшего человека антитела через какой-то период времени исчезают из организма. Однако вероятность того, что человек заболеет снова, мала.

По словам Бутенко, у организма есть иммунологическая память, которая при повторной встрече с возбудителем приводит к более быстрому появлению антител и создает защитный эффект.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что побочные эффекты после вакцины от коронавируса испытывают 15% привитых. По его словам вакцина «Спутник V» не представляет никакой серьезной опасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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