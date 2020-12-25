Baza: в Пскове военный выстрелил из пушки по торговому центру

В Пскове военнослужащий выстрелил из пушки по торговому центру. Снаряд попал в магазин «Детский мир».
«[Инцидент произошел] на территории военной части, где 19-летний ефрейтор Комаров обслуживал БМД-4 — десантную машину. Во время работ она дважды пальнула в воздух из автоматической пушки. Болванка одного из боеприпасов прилетела в крышу ТРЦ „Фьорд Плаза“, пробила ее и приземлилась прямо в „Детском мире“», — пишет Baza.
В результате инцидента никто не пострадал. Из торгового центра эвакуировали 300 человек, на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Куда улетела болванка от второго снаряда, до сих пор неизвестно.
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