Baza: в Пскове военный выстрелил из пушки по торговому центру

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Солдат обслуживал боевую машину и дважды выстрелил в воздух (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пскове военнослужащий выстрелил из пушки по торговому центру. Снаряд попал в магазин «Детский мир».

«[Инцидент произошел] на территории военной части, где 19-летний ефрейтор Комаров обслуживал БМД-4 — десантную машину. Во время работ она дважды пальнула в воздух из автоматической пушки. Болванка одного из боеприпасов прилетела в крышу ТРЦ „Фьорд Плаза“, пробила ее и приземлилась прямо в „Детском мире“», — пишет Baza.

В результате инцидента никто не пострадал. Из торгового центра эвакуировали 300 человек, на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Куда улетела болванка от второго снаряда, до сих пор неизвестно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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