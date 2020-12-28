Губернаторам разрешили ограничивать передвижение россиян

Конституционный суд России признал законным возможность ограничения передвижения граждан со стороны властей. Соответствующее постановление
Поводом стали постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 и ряд других ограничений. Запрос на то, соответствует ли решение губернатора нормам Конституции, поступил в Конституционный суд из Протвинского горсуда Московской области.
Вышестоящая инстанция признала постановление Воробьева конституционным, поскольку оно «было продиктовано объективной необходимостью». «Вводимые меры не носили характера абсолютного запрета», — указано в постановлении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что в России пока не собираются вводить ограничения на передвижение граждан между регионами. «Нынешнего уровня организации процесса противодействия распространению инфекции и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно», — заявил он.
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