Губернаторам разрешили ограничивать передвижение россиян

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Клипарт. Санкт-Петербург., конституционный суд рф
Конституционный суд РФ подтвердил полномочия глав регионов Фото: Илья Московец © URA.RU

Конституционный суд России признал законным возможность ограничения передвижения граждан со стороны властей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС РФ.

Поводом стали постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 и ряд других ограничений. Запрос на то, соответствует ли решение губернатора нормам Конституции, поступил в Конституционный суд из Протвинского горсуда Московской области.

Вышестоящая инстанция признала постановление Воробьева конституционным, поскольку оно «было продиктовано объективной необходимостью». «Вводимые меры не носили характера абсолютного запрета», — указано в постановлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что в России пока не собираются вводить ограничения на передвижение граждан между регионами. «Нынешнего уровня организации процесса противодействия распространению инфекции и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно», — заявил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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