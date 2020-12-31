Врач объяснил, как защищаться от коронавируса зимой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, президент РФ, микрофон, путин владимир, резиновые перчатки, масочный режим
Для защиты от коронавируса зимой стоит надевать обычные перчатки поверх медицинских Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Удобным способом защиты от коронавируса в зимнее время можно считать особое ношение перчаток. Подробнее об этом способе рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных», — рассказал он РИА «Новости». Зайдя в помещение, стоит снять теплые перчатки и остаться в медицинских. Медик подчеркнул, что сами изделия неэффективны для защиты от инфекций.

Ранее терапевт Алексей Водовозов рассказал, как безопасно носить маски зимой. В это время года их необходимо чаще менять, даже если они многоразовые, сообщает RT. Сигналом для смены должен служить конденсат от промокания снегом, уточняет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...