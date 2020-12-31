Врач объяснил, как защищаться от коронавируса зимой

Удобным способом защиты от коронавируса в зимнее время можно считать особое ношение перчаток. Подробнее об этом способе рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных», — рассказал он РИА «Новости». Зайдя в помещение, стоит снять теплые перчатки и остаться в медицинских. Медик подчеркнул, что сами изделия неэффективны для защиты от инфекций.
Ранее терапевт Алексей Водовозов рассказал, как безопасно носить маски зимой. В это время года их необходимо чаще менять, даже если они многоразовые, сообщает RT. Сигналом для смены должен служить конденсат от промокания снегом, уточняет телеканал 360.
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