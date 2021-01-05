05 января 2021

Врачи назвали продукт, сокращающий жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет
В ходе исследования специалисты изучили данные 43 272 мужчин, средний возраст которых составлял 53 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Красное мясо сокращает продолжительности жизни мужчин. К такому выводу пришли американские ученые.

«У мужчин, потребляющих красное мясо, выше вероятность развития болезней сердца и сосудов. Эксперты заключили, что исключение из рациона этого продукта может значительно продлить жизнь», — пишет журнал Express. Врачи советуют заменить красное мясо на цельнозерновые. В ходе исследования специалисты изучили данные 43 272 мужчин, средний возраст которых составлял 53 года. Испытуемые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией на момент начала эксперимента.

В России сейчас проживают около 147 млн человек. Ранее сообщалось, что продолжительность жизни в России к 2035 году может достигнуть 76 лет у мужчин и 83 лет у женщин. Однако для этого необходимо изменение образа жизни россиян, пишет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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