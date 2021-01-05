Врачи назвали продукт, сокращающий жизнь

Красное мясо сокращает продолжительности жизни мужчин. К такому выводу пришли американские ученые.
«У мужчин, потребляющих красное мясо, выше вероятность развития болезней сердца и сосудов. Эксперты заключили, что исключение из рациона этого продукта может значительно продлить жизнь», — пишет журнал Express. Врачи советуют заменить красное мясо на цельнозерновые. В ходе исследования специалисты изучили данные 43 272 мужчин, средний возраст которых составлял 53 года. Испытуемые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией на момент начала эксперимента.
В России сейчас проживают около 147 млн человек. Ранее сообщалось, что продолжительность жизни в России к 2035 году может достигнуть 76 лет у мужчин и 83 лет у женщин. Однако для этого необходимо изменение образа жизни россиян, пишет Nation News.
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