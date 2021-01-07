Выявить патологии внутренних органов и диагностировать на ранней стадии рак, язву желудка и гинекологические заболевания врачам поможет искусственный интеллект. Аппарат, который разработали ученые Санкт-Петербурга, будет анализировать медицинские снимки, полученные в ходе эндоскопических исследований.
«В случае применения системы исключается субъективность оценки медицинских изображений и повышается возможность получения квалифицированной консультации там, где не хватает узких специалистов», — рассказала «Известиям» директор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Елена Величко.
Ученые рассказали, что в системе применяются нейронные сети. Искусственный интеллект обучили выделять и классифицировать патологии на медицинских снимках при помощи математических формул. В итоге исследование можно применять для широкого спектра диагностики внутренних органов. «На выходе программа выделяет подозрительную область (или области, если очагов несколько) и формирует вероятность наличия той или иной патологии в ней», — сообщил ведущий инженер лаборатории «Промышленный интернет вещей» СПбПУ Виталий Павлов.
Предполагается, что комплекс будет удобен при проведении массовых скрининговых исследований, а также для обследования пациентов в отдаленных регионах, где высокотехнологичное медицинское оборудование практически недоступно. Новой технологии в ближайшее время предстоит пройти клинические испытания.
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