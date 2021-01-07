07 января 2021

Ученые РФ нашли новый способ диагностики язвы и рака. «Субъективность оценки исключается»

© Служба новостей «URA.RU»
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Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, томография, онкология, медицина, обследование, мрт, врач, больница
«Прочитать» медицинские снимки врачам поможет искусственный интеллект Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Выявить патологии внутренних органов и диагностировать на ранней стадии рак, язву желудка и гинекологические заболевания врачам поможет искусственный интеллект. Аппарат, который разработали ученые Санкт-Петербурга, будет анализировать медицинские снимки, полученные в ходе эндоскопических исследований.

«В случае применения системы исключается субъективность оценки медицинских изображений и повышается возможность получения квалифицированной консультации там, где не хватает узких специалистов», — рассказала «Известиям» директор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Елена Величко.

Ученые рассказали, что в системе применяются нейронные сети. Искусственный интеллект обучили выделять и классифицировать патологии на медицинских снимках при помощи математических формул. В итоге исследование можно применять для широкого спектра диагностики внутренних органов. «На выходе программа выделяет подозрительную область (или области, если очагов несколько) и формирует вероятность наличия той или иной патологии в ней», — сообщил ведущий инженер лаборатории «Промышленный интернет вещей» СПбПУ Виталий Павлов.

Предполагается, что комплекс будет удобен при проведении массовых скрининговых исследований, а также для обследования пациентов в отдаленных регионах, где высокотехнологичное медицинское оборудование практически недоступно. Новой технологии в ближайшее время предстоит пройти клинические испытания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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