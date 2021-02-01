Путин предложил создать в России новый суд

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил Верховному суду и Минюсту РФ обсудить создание нового суда до 1 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Минюсту РФ рассмотреть вопрос о создании суда по правам человека в России. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать Верховному суду РФ рассмотреть совместно с Министерством юстиции РФ вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека», — приводится поручение Путина на сайте Кремля. Там отмечается, что ведомства могут внести собственные предложения в рамках поручения. Они должны сделать это до 1 июня.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить факты незаконного давления на фигурантов уголовных дел. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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