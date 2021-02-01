Президент заинтересовался незаконным давлением на фигурантов дел

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на заводе
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить давление на фигурантов уголовных дел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить факты незаконного давления на фигурантов уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Генеральной прокуратуре РФ провести проверку сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел», — говорится на официальном сайте Кремля. Об этом сообщается по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Перечень поручений Путина был создан 10 декабря 2020 года.

Ранее Путин поручил правительству и администрации президента разработать требования к зарубежным IT-компаниям, работающим в рунете. В частности, требования могут касаться открытия представительств компаний в РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...