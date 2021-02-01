Президент заинтересовался незаконным давлением на фигурантов дел

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить давление на фигурантов уголовных дел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить факты незаконного давления на фигурантов уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Генеральной прокуратуре РФ провести проверку сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел», — говорится на официальном сайте Кремля. Об этом сообщается по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Перечень поручений Путина был создан 10 декабря 2020 года.

Ранее Путин поручил правительству и администрации президента разработать требования к зарубежным IT-компаниям, работающим в рунете. В частности, требования могут касаться открытия представительств компаний в РФ.