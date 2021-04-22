В России зафиксирован всплеск заболеваемости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 апреля, — 504-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 408-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 145,1 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,6 млн). Второе место заняла Индия (16,2 млн), третье — Бразилия (14,1 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,4 млн).

Вакцина и лекарство

Для вакцинации от коронавируса должно пройти три месяца после перенесенного заболевания. Однако препарат нельзя ставить ранее, чем восстановится организм, считает врач Александр Караулов.

ВОЗ совместно с европейским регулятором EMA проведет инспекцию производственной практики вакцины «Спутник V» в России с 10 мая по первую неделю июня. Эксперты оценят возможность одобрения вакцины для экстренного использования после завершения инспекции.

Коронавирус в России и в мире

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 874 тысяч. Согласно данным ВОЗ, число летальных исходов возросло более чем на 14 тысяч, превысив 3,05 млн.

Третья волна коронавируса в России будет не такой высокой, как предыдущие две, однако решающую роль будет играть вакцинация населения, считает глава «Сбербанка» Герман Греф. Однако, по мнению, доктора Александра Мясникова, очередной всплеск уже отмечается в России. По его словам, страну в ближайшие два месяца ждет рост заболеваемости.

Новые подвиды коронавируса сибирский и северо-западный, которые начали формироваться в России, затронут тех граждан, которые оказались не восприимчивы к COVID-19, заявил инфекционист Евгений Тимаков. Сейчас, по его словам, в стране уже более 5000 мелких изменений вируса.

В России временно исчез грипп. Он вступил в конфронтацию с коронавирусом, и последний победил, заявил инфекционист Владимир Никифоров.

Граждане России, возможно, смогут поехать отдыхать в Египет со второй половины мая, сообщила исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. При этом стало известно, что авиабилеты из Москвы в Минск резко подорожали до 135 тысяч рублей. Виной тому — запрет на прямые полеты в Турцию и повышение среди россиян спроса на альтернативные маршруты.

Что говорят врачи и ученые

У некоторых перенесших COVID-19 появляются проблемы с кожей , в том числе может возникнуть опасная хроническая болезнь — пузырчатка, рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова. Она уточнила, что обычно во время или после COVID-19 у зараженных появляется неспецифическая сыпь.

Ученые открыли уникальный молекулярный механизм, которые используют для размножения в инфицированных клетках вирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2 и не используют другие коронавирусы. По мнению авторов, именно этим объясняется высокая патогенность вирусов SARS.