Сегодня, 23 апреля, — 504-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 408-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 145,1 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,6 млн). Второе место заняла Индия (16,2 млн), третье — Бразилия (14,1 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,4 млн).
Вакцина и лекарство
Для вакцинации от коронавируса должно пройти три месяца после перенесенного заболевания. Однако препарат нельзя ставить ранее, чем восстановится организм, считает врач Александр Караулов.
ВОЗ совместно с европейским регулятором EMA
Коронавирус в России и в мире
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире
Третья волна коронавируса в России будет не такой высокой, как предыдущие две, однако решающую роль будет играть вакцинация населения, считает глава «Сбербанка» Герман Греф. Однако, по мнению, доктора Александра Мясникова, очередной всплеск уже отмечается в России. По его словам, страну в ближайшие два месяца ждет рост заболеваемости.
Новые подвиды коронавируса сибирский и северо-западный, которые начали формироваться в России, затронут тех граждан, которые оказались не восприимчивы к COVID-19, заявил инфекционист Евгений Тимаков. Сейчас, по его словам, в стране уже более 5000 мелких изменений вируса.
В России временно исчез грипп. Он вступил в конфронтацию с коронавирусом, и последний победил, заявил инфекционист Владимир Никифоров.
Граждане России, возможно, смогут поехать отдыхать в Египет со второй половины мая, сообщила исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. При этом стало известно, что авиабилеты из Москвы в Минск резко подорожали до 135 тысяч рублей. Виной тому — запрет на прямые полеты в Турцию и повышение среди россиян спроса на альтернативные маршруты.
Что говорят врачи и ученые
У некоторых перенесших COVID-19 появляются
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