В США ответили на призыв Киева сменить формат минских соглашений

Минские соглашения, принятые «нормандской четверкой», являются основой для дипломатического урегулирования военного конфликта на востоке Украины. Так представитель Госдепартамента США ответил на предложение президента Владимира Зеленского изменить существующие договоренности.
«Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине», — сказал ТАСС представитель Госдепа. Он призвал Кремль отказаться от «своей непримиримой позиции».
Ранее Зеленский предложил изменить или отменить минские соглашения 2014—2015 годов, пишут «Дни.ру». Политик считает, что решить ситуацию на востоке Украины поможет расширение количества участников переговоров в «нормандском формате». Сейчас в них участвуют Россия, Украина, Франция и Германия. Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить эту тему в Донбассе. Однако в Кремле заявили, что изменение минских соглашений недопустимо. Также Москва призвала Киев выполнять ранее достигнутые договоренности по Донбассу, уточняет «Национальная служба новостей».
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