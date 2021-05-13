Директор школы рассказала о казанском стрелке Галявиеве

По словам директора школы, Ильназ Галявиев был уравновешенным подростком Фото: Андрей Ермолов

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Ильназ Галявиев, который расстрелял детей и педагогов в казанской гимназии №175, был обычным уравновешенным учеником. Об этом заявила директор учебного заведения Амина Валеева.

«Характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик. Особых претензий к нему было», — цитирует РИА «Новости» характеристику Галявиева. Валеева считает, что трагедию спровоцировала не их школа.

Выпускник гимназии №175 Казани Ильназ Галявиев устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, сообщает телеканал 360. Суд арестовал его на два месяца, дополняет RT.