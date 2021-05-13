Директор школы рассказала о казанском стрелке Галявиеве

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Суд по избранию меры пресечения стрелку Ильназу Галявиеву. Казань
По словам директора школы, Ильназ Галявиев был уравновешенным подростком Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Ильназ Галявиев, который расстрелял детей и педагогов в казанской гимназии №175, был обычным уравновешенным учеником. Об этом заявила директор учебного заведения Амина Валеева.

«Характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик. Особых претензий к нему было», — цитирует РИА «Новости» характеристику Галявиева. Валеева считает, что трагедию спровоцировала не их школа.

Выпускник гимназии №175 Казани Ильназ Галявиев устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, сообщает телеканал 360. Суд арестовал его на два месяца, дополняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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