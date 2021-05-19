Власти РФ предупредили о расширении списка недружественных стран

В российский список недружественных стран может пополниться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Список недружественных иностранных государств пополнится странами, которые выдвигают бездоказательные обвинения против России. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков.

«Страны, выдвигающие бездоказательные обвинения против России будут считаться недружественными», — заявил в интервью «Интерфаксу» Вахруков. Также в список вражеских войдут государства, которые высылают российских дипломатов.

Ранее правительство РФ составило список недружественных иностранных государств. В перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия, передает RT.