Власти РФ предупредили о расширении списка недружественных стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с губернаторами по ВКС. Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, дресс код, офисный работник
В российский список недружественных стран может пополниться Фото:

Список недружественных иностранных государств пополнится странами, которые выдвигают бездоказательные обвинения против России. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков.

«Страны, выдвигающие бездоказательные обвинения против России будут считаться недружественными», — заявил в интервью «Интерфаксу» Вахруков. Также в список вражеских войдут государства, которые высылают российских дипломатов.

Ранее правительство РФ составило список недружественных иностранных государств. В перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...