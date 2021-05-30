Володин заявил о давлении ЕС на Байдена перед встречей с Путиным

Вячеслав Володин считает, что Евросоюз хочет создать негативный фон перед встречей лидеров РФ и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Европарламент оказывает давление на президента США Джо Байдена перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление», — написал Володин в своем telegram-канале.

По словам спикера нижней палаты парламента, Евросоюз намерен создать для встречи негативный фон, чтобы набрать политические очки и самим поднять темы, которые могут стать предметом обсуждения лидеров РФ и США. «Пытаясь сорвать возможные российско-американские договоренности, европейцы рубят сук, на котором сидят», — подчеркнул Володин. Он уточнил, что от отношений этих государств зависит положение дел в Европе.

Ранее председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал Евросоюз ужесточить санкции против России, пишет RT. Он назвал отношения между Россией и ЕС «очень напряженными», передает телеканал 360.

Первая очная встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Белый дом уже начал подготовку к саммиту президентов и направил в Швейцарию советника по национальной безопасности США, чтобы обсудить с российской стороной все детали. Тем временем экс-посол США в Москве Майкл Макфол потребовал выпустить осужденных в РФ сограждан Тревора Рида и Пола Уилана перед встречей лидеров двух стран, передает агентство Nation News.