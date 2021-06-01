Совфед освободил Меня с поста аудитора Счетной палаты

Совет Федерации досрочно освободил аудитора Счетной палаты Михаила Меня от занимаемой должности. Вопрос об этом был решен на заседании верхней палаты парламента РФ.
«Меня уволили. Меня освободили от должности», — заявил сам Мень на заседании. Трансляция шла на сайте Совфеда.
Представление о снятии Меня с должности внес в Совфед полномочный представитель президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев в начале июня. После этого сам Мень написал заявление об отставке и был поддержан Совфедом, дополняет «Взгляд». На данный пост предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову, передает RT.
Причины такого решения неизвестны. Ранее URA.RU обращалось за комментарием в пресс-службу Счетной палаты. Там заявили, что пока не могут прокомментировать эту ситуацию. В свою очередь, ранее преемником на этом посту был назван зампред комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.
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