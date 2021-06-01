01 июня 2021

Совфед освободил Меня с поста аудитора Счетной палаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации в Дегтярск. Свердловская область, мень михаил
Михаил Мень освобожден от должности в связи с заявлением об отставке Фото:

Совет Федерации досрочно освободил аудитора Счетной палаты Михаила Меня от занимаемой должности. Вопрос об этом был решен на заседании верхней палаты парламента РФ.

«Меня уволили. Меня освободили от должности», — заявил сам Мень на заседании. Трансляция шла на сайте Совфеда.

Представление о снятии Меня с должности внес в Совфед полномочный представитель президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев в начале июня. После этого сам Мень написал заявление об отставке и был поддержан Совфедом, дополняет «Взгляд». На данный пост предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову, передает RT.

Причины такого решения неизвестны. Ранее URA.RU обращалось за комментарием в пресс-службу Счетной палаты. Там заявили, что пока не могут прокомментировать эту ситуацию. В свою очередь, ранее преемником на этом посту был назван зампред комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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