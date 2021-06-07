Экономику России начали готовить к переходу с доллара на евро

Указания о переходе на другую валюту могут поступить госкомпаниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские власти готовят стимулы для перевода всей валютной ликвидности в российской экономике с доллара США на евро. Возможны директивы для государственных компаний. Такой информацией поделился директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Тимофеев.

«Наша, может быть, первая цель — чтобы доллар был замещен евро. Для этого есть все основания, что будет касаться ликвидности валютного обмена. Поэтому мы поддерживаем предложение, которое здесь есть, о задействовании и разработке таких стимулов», — сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме. Его слова передает ТАСС.

Экономисты ранее предупреждали о подобном сценарии. Из-за того, что Россия зависима от доллара, но экономике страны нужно развитие, логично отказаться от полного расчета долларами и перейти на евро. Более того, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что резервные средства Фонда национального благосостояния больше не будут вкладываться в доллары. Глава министерства не считает эту валюту надежным активом, напоминает « Царьград» .

Президент РФ Владимир Путин 5 июня заявил, что Россия не планирует полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов, приводит информацию « Федеральное агентство новостей» . При этом Соединенные Штаты Америки, по словам российского лидера, используют свою валюту как санкционное давление на РФ.