Экономику России начали готовить к переходу с доллара на евро

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Указания о переходе на другую валюту могут поступить госкомпаниям Фото:

Российские власти готовят стимулы для перевода всей валютной ликвидности в российской экономике с доллара США на евро. Возможны директивы для государственных компаний. Такой информацией поделился директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Тимофеев.

«Наша, может быть, первая цель — чтобы доллар был замещен евро. Для этого есть все основания, что будет касаться ликвидности валютного обмена. Поэтому мы поддерживаем предложение, которое здесь есть, о задействовании и разработке таких стимулов», — сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме. Его слова передает ТАСС.

Экономисты ранее предупреждали о подобном сценарии. Из-за того, что Россия зависима от доллара, но экономике страны нужно развитие, логично отказаться от полного расчета долларами и перейти на евро. Более того, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что резервные средства Фонда национального благосостояния больше не будут вкладываться в доллары. Глава министерства не считает эту валюту надежным активом, напоминает «Царьград».

Президент РФ Владимир Путин 5 июня заявил, что Россия не планирует полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов, приводит информацию «Федеральное агентство новостей». При этом Соединенные Штаты Америки, по словам российского лидера, используют свою валюту как санкционное давление на РФ.

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