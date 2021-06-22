22 июня 2021

Гордон предупредил о выдворении россиян из Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Гордон заявил, что деятельность россиян на территории Крыма незаконна Фото:
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Крым вернулся в состав России

Российским бизнесменам и инвесторам не нужно вкладываться в инфраструктуру и туристическую сферу в Крыму, потому что это незаконно и Украина заберет полуостров обратно. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«В Крым многих позавозили из России, но как завезли, так и вывезут. Мы это все заберем назад, никто не сомневался», — рассказал Гордон на yuotube-канале «Украина24». Он подчеркнул, что россияне, которые инвестируют в санатории и другие туристические места для отдыха, делают это незаконно.

Также Гордон заявил о наличии у Украина секретного оружия. Журналист утверждал, что оно поможет Киеву в случае возможной конфронтации с Москвой. Ранее адвокат Илья Новиков, представляющий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, обратился в суд Киева с иском о клевете. Ответчиком по иску признан Дмитрий Гордон, пишут «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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