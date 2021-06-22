Гордон предупредил о выдворении россиян из Крыма

Российским бизнесменам и инвесторам не нужно вкладываться в инфраструктуру и туристическую сферу в Крыму, потому что это незаконно и Украина заберет полуостров обратно. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.
«В Крым многих позавозили из России, но как завезли, так и вывезут. Мы это все заберем назад, никто не сомневался», — рассказал Гордон на yuotube-канале «Украина24». Он подчеркнул, что россияне, которые инвестируют в санатории и другие туристические места для отдыха, делают это незаконно.
Также Гордон заявил о наличии у Украина секретного оружия. Журналист утверждал, что оно поможет Киеву в случае возможной конфронтации с Москвой. Ранее адвокат Илья Новиков, представляющий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, обратился в суд Киева с иском о клевете. Ответчиком по иску признан Дмитрий Гордон, пишут «Дни.ру».
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