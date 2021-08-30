Врач рассказал об опасности дельта-штамма COVID для школьников

Из-за преобладания дельта-штамма коронавируса дети болеют более тяжело, чем год назад. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
«Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Дети также болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая», — цитирует РИА «Новости» Андрея Позднякова.
По его словам, у детей также бывают постковидные осложнения. У них может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, который бывает даже после легкой болезни. Это тяжелое состояние, требующее госпитализации и интенсивной терапии.
«Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых», — отметил Поздняков.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России COVID заразились 8 325 человек. За сутки вылечились 14 180 человек, а умерли 792 пациента, передают «Дни.ру». За время пандемии заболели 6 901 152 человека, пишет «Утро.ру».
Ранее в Совфеде предложили проводит диспансеризацию детей после коронавирусной инфекции. Нужно проводить проводить осмотр даже после болезни в легкой форме, считают сенаторы. Совфед обратился предложением в Минздрав.
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