В Совфеде предложили проводить диспансеризацию детей после COVID

Систему педиатрического контроля необходимо дополнить медосмотрами детей, перенесших коронавирус. С таким предложением комитет Совета Федерации по соцполитике обратился в Минздрав РФ.
«Сейчас такие медосмотры не проводятся. Нужно проводить диспансеризацию переболевших даже в легкой и „стертой“ формах, чтобы контролировать вероятные изменения», — приводит слова зампредседателя комитета Совфеда по соцполитике Татьяна Кусайко «Парламентская газета».
Это предложение подготовили по итогам результатов «круглого стола» комитета Совфеда и экспертным советом по здравоохранению. Татьяна Кусайко добавила, что предложения и алгоритмы, разработанные медицинским сообществом, предоставлены Минздраву РФ и должны войти в обновленную редакцию временных методических рекомендаций по ведению детей с COVID-19.
Ранее сообщалось, что школьники относятся к группе риска по развитию тяжелых форм коронавируса. Об этом в ходе Общероссийского родительского собрания заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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