30 августа 2021

В Совфеде предложили проводить диспансеризацию детей после COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбоины на проезжей части. Курган, дети, детская поликлиника, педиатр, детская больница, педиатрическое отделение, прием у врача, детский врач
Нужно проводить диспансеризацию детей, переболевших даже в легкой форме COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Систему педиатрического контроля необходимо дополнить медосмотрами детей, перенесших коронавирус. С таким предложением комитет Совета Федерации по соцполитике обратился в Минздрав РФ.

«Сейчас такие медосмотры не проводятся. Нужно проводить диспансеризацию переболевших даже в легкой и „стертой“ формах, чтобы контролировать вероятные изменения», — приводит слова зампредседателя комитета Совфеда по соцполитике Татьяна Кусайко «Парламентская газета».

Это предложение подготовили по итогам результатов «круглого стола» комитета Совфеда и экспертным советом по здравоохранению. Татьяна Кусайко добавила, что предложения и алгоритмы, разработанные медицинским сообществом, предоставлены Минздраву РФ и должны войти в обновленную редакцию временных методических рекомендаций по ведению детей с COVID-19.

Ранее сообщалось, что школьники относятся к группе риска по развитию тяжелых форм коронавируса. Об этом в ходе Общероссийского родительского собрания заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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