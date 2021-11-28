28 ноября 2021

Песков раскрыл планы по взаимному признанию вакцин с ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков сообщил об «очень позитивных» контактах с ЕС Фото:

Ситуация с взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID между Россией и ЕС имеет положительную динамику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», — передает слова Пескова ТАСС. Он отметил, что в течение какого-то количества месяцев удастся выйти на взаимное признание сертификатов.

Ранее сообщалось, что Россия готова представить документы Евросоюзу (ЕС) о взаимном признании сертификатов, подтверждающих наличие прививки от коронавируса. Об этом рассказали члены Еврокомиссии (ЕК).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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