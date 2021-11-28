Песков раскрыл планы по взаимному признанию вакцин с ЕС

Ситуация с взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID между Россией и ЕС имеет положительную динамику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», — передает слова Пескова ТАСС. Он отметил, что в течение какого-то количества месяцев удастся выйти на взаимное признание сертификатов.
Ранее сообщалось, что Россия готова представить документы Евросоюзу (ЕС) о взаимном признании сертификатов, подтверждающих наличие прививки от коронавируса. Об этом рассказали члены Еврокомиссии (ЕК).
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