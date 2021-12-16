РБК назвал работодателей в РФ с самыми большими зарплатами

Среди лидеров — Новатэк, «Совкомфлот» и металлургическая компания «Полюс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты «Национальных кредитных рейтингов», входящих в холдинг РБК, подготовили топ-100 компаний с самыми высокими зарплатами в России. Среди лидеров — Новатэк, «Совкомфлот» и металлургическая компания «Полюс».

«Первые места по уровню среднемесячной зарплаты за 2020 год заняли группы Новатэк, „Совкомфлот“ и „Полюс“. Средние выплаты у лидера списка оказались в девять раз выше, чем у аутсайдера — „Почты России“: 261,3 тысячи руб. против 29 тысяч рублей», — приводит статистику РБК.

В первую «десятку» вошли компании из отраслей нефтедобычи, IT, транспортных перевозок и акцизных товаров. В последнюю «пятерку» вошли средние зарплаты в «Связном» (40 950 руб.), «Магните» (38 920 руб.), агрохолдинге «Степь» (37 380 руб.) и «Монетке» (31 080 руб.). Ранее Росстат опубликовал данные о средних зарплатах в России (51,4 тыс. руб.), а Forbes подготовил список, в каких регионах получают «московские» зарплаты.