Власти РФ вступились за экономику страны перед Всемирным банком

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Всемирный банк предрек аномально высокую инфляцию в России Фото:
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Экономический кризис в России

В Министерстве экономического развития РФ оценили риски для российской экономики, названные Всемирным банком (ВБ). В ведомстве заявили, что обозначенные риски с разной долей вероятности применимы для многих стран.

Ранее главный экономист ВБ по России Дэвид Найт заявил, что экономика страны может столкнуться с неожиданно высокой инфляцией в предстоящем 2022 году. По его словам, для экономики существует четыре вида рисков, среди которых пандемия COVID, риск неожиданного всплеска инфляции, введение международных санкций и энергопереход.

«Наша экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню госдолга. Мы не первый раз сталкиваемся с внешними шоками. Для реагирования на них созданы различные механизмы. Сейчас мы делаем все для ускорения экономического роста», — сообщается на сайте Министерства экономического развития.

Также в Минэкономразвития отметили, что данные механизмы уже дают результаты. «Экономика России лучше многих стран прошла испытание пандемией, и этот факт отмечался различными международными финансовыми институтами», — уточнили там.

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В Министерстве экономического развития РФ оценили риски для российской экономики, названные Всемирным банком (ВБ). В ведомстве заявили, что обозначенные риски с разной долей вероятности применимы для многих стран. Ранее главный экономист ВБ по России Дэвид Найт заявил, что экономика страны может столкнуться с неожиданно высокой инфляцией в предстоящем 2022 году. По его словам, для экономики существует четыре вида рисков, среди которых пандемия COVID, риск неожиданного всплеска инфляции, введение международных санкций и энергопереход. «Наша экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню госдолга. Мы не первый раз сталкиваемся с внешними шоками. Для реагирования на них созданы различные механизмы. Сейчас мы делаем все для ускорения экономического роста», — сообщается на сайте Министерства экономического развития. Также в Минэкономразвития отметили, что данные механизмы уже дают результаты. «Экономика России лучше многих стран прошла испытание пандемией, и этот факт отмечался различными международными финансовыми институтами», — уточнили там.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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