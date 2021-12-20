Власти РФ вступились за экономику страны перед Всемирным банком

Всемирный банк предрек аномально высокую инфляцию в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В Министерстве экономического развития РФ оценили риски для российской экономики, названные Всемирным банком (ВБ). В ведомстве заявили, что обозначенные риски с разной долей вероятности применимы для многих стран.

Ранее главный экономист ВБ по России Дэвид Найт заявил, что экономика страны может столкнуться с неожиданно высокой инфляцией в предстоящем 2022 году. По его словам, для экономики существует четыре вида рисков, среди которых пандемия COVID, риск неожиданного всплеска инфляции, введение международных санкций и энергопереход.

«Наша экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню госдолга. Мы не первый раз сталкиваемся с внешними шоками. Для реагирования на них созданы различные механизмы. Сейчас мы делаем все для ускорения экономического роста», — сообщается на сайте Министерства экономического развития.

Также в Минэкономразвития отметили, что данные механизмы уже дают результаты. «Экономика России лучше многих стран прошла испытание пандемией, и этот факт отмечался различными международными финансовыми институтами», — уточнили там.