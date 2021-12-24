В России задержали военнослужащего по подозрению в госизмене. Видео

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , фсб россии, шеврон фсб
Арестованный военнослужащий работал на украинскую разведку Фото:

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали военнослужащего по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в работе на украинскую разведку.

«Сотрудниками ФСБ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Государственная измена“), задержан военнослужащий Западного военного округа. Он передавал украинским спецслужбам данные о российской армии», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

По версии следствия, утечка данных могла нанести вред обороноспособности России. Преступника арестовал Воронежский гарнизонный военный суд.

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В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали военнослужащего по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в работе на украинскую разведку. «Сотрудниками ФСБ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Государственная измена“), задержан военнослужащий Западного военного округа. Он передавал украинским спецслужбам данные о российской армии», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. По версии следствия, утечка данных могла нанести вред обороноспособности России. Преступника арестовал Воронежский гарнизонный военный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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