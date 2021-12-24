В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали военнослужащего по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в работе на украинскую разведку.
«Сотрудниками ФСБ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Государственная измена“), задержан военнослужащий Западного военного округа. Он передавал украинским спецслужбам данные о российской армии», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.
По версии следствия, утечка данных могла нанести вред обороноспособности России. Преступника арестовал Воронежский гарнизонный военный суд.
В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали военнослужащего по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в работе на украинскую разведку. «Сотрудниками ФСБ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Государственная измена“), задержан военнослужащий Западного военного округа. Он передавал украинским спецслужбам данные о российской армии», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. По версии следствия, утечка данных могла нанести вред обороноспособности России. Преступника арестовал Воронежский гарнизонный военный суд.