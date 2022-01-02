Число заболевших COVID в РФ упало до уровня сентября 2021 года

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В РФ за сутки ковидом заболели свыше 18 тысяч человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

Суточное число заболевших коронавирусом россиян упало до показателей середины сентября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 14 сентября 2021 года», — уточняет агентство. Вместе с тем, по данным федерального оперштаба, за последние сутки, по данным на 2 января 2022-го, в РФ коронавирусом заболели 18233 человека, скончались 811.

Больше всего заболевших в Москве — 1824, в Санкт-Петербурге — 1468 и в Подмосковье — 1364. В Челябинской области заболели 468 человек, в Свердловской — 466, в Пермском крае — 405, в Тюменской области — 265, в ХМАО — 147, в Курганской — 122, в ЯНАО — 79.

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Суточное число заболевших коронавирусом россиян упало до показателей середины сентября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС. «В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 14 сентября 2021 года», — уточняет агентство. Вместе с тем, по данным федерального оперштаба, за последние сутки, по данным на 2 января 2022-го, в РФ коронавирусом заболели 18233 человека, скончались 811. Больше всего заболевших в Москве — 1824, в Санкт-Петербурге — 1468 и в Подмосковье — 1364. В Челябинской области заболели 468 человек, в Свердловской — 466, в Пермском крае — 405, в Тюменской области — 265, в ХМАО — 147, в Курганской — 122, в ЯНАО — 79.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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