Число заболевших COVID в РФ упало до уровня сентября 2021 года

В РФ за сутки ковидом заболели свыше 18 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Суточное число заболевших коронавирусом россиян упало до показателей середины сентября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 14 сентября 2021 года», — уточняет агентство. Вместе с тем, по данным федерального оперштаба, за последние сутки, по данным на 2 января 2022-го, в РФ коронавирусом заболели 18233 человека, скончались 811.

Больше всего заболевших в Москве — 1824, в Санкт-Петербурге — 1468 и в Подмосковье — 1364. В Челябинской области заболели 468 человек, в Свердловской — 466, в Пермском крае — 405, в Тюменской области — 265, в ХМАО — 147, в Курганской — 122, в ЯНАО — 79.