03 января 2022

В Госдуме предложили ввести новое условие для суррогатных матерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , беременность
В июне 2021 года власти разрешили прививать от коронавируса беременных женщин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

При пандемии коронавируса одно из требований к суррогатным матерям должно быть наличие прививки от COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одно из требований к суррогатной маме должна быть прививка от коронавируса. Беременные очень тяжело переносят ковид, частые летальные случаи», — сказала URA.RU Татьяна Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что, если беременные женщины заболели коронавирусом, то проблемы со здоровьем могут возникнуть и у плода. «Дети также страдают. В лучшем случае, это преждевременные роды, но бывают и тяжелые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью», — подчеркнула депутат Госдумы.

В начале лета 2021 года власти разрешили прививать беременных женщин вакциной от коронавируса «Спутник V». Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков заявил, что вакцинация против COVID-19 после 22-й недели беременности не повлияет на ее течение.

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При пандемии коронавируса одно из требований к суррогатным матерям должно быть наличие прививки от COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одно из требований к суррогатной маме должна быть прививка от коронавируса. Беременные очень тяжело переносят ковид, частые летальные случаи», — сказала URA.RU Татьяна Буцкая. Парламентарий подчеркнула, что, если беременные женщины заболели коронавирусом, то проблемы со здоровьем могут возникнуть и у плода. «Дети также страдают. В лучшем случае, это преждевременные роды, но бывают и тяжелые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью», — подчеркнула депутат Госдумы. В начале лета 2021 года власти разрешили прививать беременных женщин вакциной от коронавируса «Спутник V». Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков заявил, что вакцинация против COVID-19 после 22-й недели беременности не повлияет на ее течение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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