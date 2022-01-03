В Госдуме предложили ввести новое условие для суррогатных матерей

При пандемии коронавируса одно из требований к суррогатным матерям должно быть наличие прививки от COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
«Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одно из требований к суррогатной маме должна быть прививка от коронавируса. Беременные очень тяжело переносят ковид, частые летальные случаи», — сказала URA.RU Татьяна Буцкая.
Парламентарий подчеркнула, что, если беременные женщины заболели коронавирусом, то проблемы со здоровьем могут возникнуть и у плода. «Дети также страдают. В лучшем случае, это преждевременные роды, но бывают и тяжелые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью», — подчеркнула депутат Госдумы.
В начале лета 2021 года власти разрешили прививать беременных женщин вакциной от коронавируса «Спутник V». Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков заявил, что вакцинация против COVID-19 после 22-й недели беременности не повлияет на ее течение.
При пандемии коронавируса одно из требований к суррогатным матерям должно быть наличие прививки от COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одно из требований к суррогатной маме должна быть прививка от коронавируса. Беременные очень тяжело переносят ковид, частые летальные случаи», — сказала URA.RU Татьяна Буцкая. Парламентарий подчеркнула, что, если беременные женщины заболели коронавирусом, то проблемы со здоровьем могут возникнуть и у плода. «Дети также страдают. В лучшем случае, это преждевременные роды, но бывают и тяжелые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью», — подчеркнула депутат Госдумы. В начале лета 2021 года власти разрешили прививать беременных женщин вакциной от коронавируса «Спутник V». Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков заявил, что вакцинация против COVID-19 после 22-й недели беременности не повлияет на ее течение.