В Госдуме предложили ввести новое условие для суррогатных матерей

04 января 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

В июне 2021 года власти разрешили прививать от коронавируса беременных женщин Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При пандемии коронавируса одно из требований к суррогатным матерям должно быть наличие прививки от COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одно из требований к суррогатной маме должна быть прививка от коронавируса. Беременные очень тяжело переносят ковид, частые летальные случаи», — сказала URA.RU Татьяна Буцкая. Парламентарий подчеркнула, что, если беременные женщины заболели коронавирусом, то проблемы со здоровьем могут возникнуть и у плода. «Дети также страдают. В лучшем случае, это преждевременные роды, но бывают и тяжелые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью», — подчеркнула депутат Госдумы. В начале лета 2021 года власти разрешили прививать беременных женщин вакциной от коронавируса «Спутник V». Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков заявил, что вакцинация против COVID-19 после 22-й недели беременности не повлияет на ее течение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При пандемии коронавируса одно из требований к суррогатным матерям должно быть наличие прививки от COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одно из требований к суррогатной маме должна быть прививка от коронавируса. Беременные очень тяжело переносят ковид, частые летальные случаи», — сказала URA.RU Татьяна Буцкая. Парламентарий подчеркнула, что, если беременные женщины заболели коронавирусом, то проблемы со здоровьем могут возникнуть и у плода. «Дети также страдают. В лучшем случае, это преждевременные роды, но бывают и тяжелые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью», — подчеркнула депутат Госдумы. В начале лета 2021 года власти разрешили прививать беременных женщин вакциной от коронавируса «Спутник V». Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков заявил, что вакцинация против COVID-19 после 22-й недели беременности не повлияет на ее течение.