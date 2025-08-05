В больнице скончался бывший президент Румынии

Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался в возрасте 95 лет в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску в Бухаресте. Об этом сообщило правительство страны.
«С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Бывший президент румынского государства скончался сегодня, 5 августа 2025 года, в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску», — говорится в заявлении на сайте правительства страны. Там выразили соболезнования его семье и всем близким.
Илиеску занимал ключевые посты в руководстве страны после падения режима Чаушеску в декабре 1989 года. Сначала он возглавил Совет Фронта национального спасения и Временный совет национального согласия, а затем, как избранный президент, руководил государством с 1992 по 1996 и с 2000 по 2004 годы. В этот период в Румынии были проведены масштабные реформы: восстановлена частная собственность, введена многопартийность, закреплены права и свободы человека.
В годы президентства Илиеску страна вступила в НАТО и завершила переговоры о присоединении к Европейскому союзу. Он также подписал с Россией Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. В последние месяцы жизни Илиеску находился под наблюдением врачей: в июне 2025 года его госпитализировали, после чего медики диагностировали у него онкологическое заболевание легких
В последние годы экс-президент оставался в центре общественного внимания не только благодаря своему политическому наследию, но и в связи с расследованиями прокуратуры, обвинявшей его в преступлениях против человечности за события конца 1989 и июня 1990 года. Сам Илиеску отказывался признавать вину, называя эти обвинения политически мотивированными.
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