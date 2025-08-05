Amazon случайно разрекламировал американцам Lada Vesta

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Именно эта машина оказалась на американском сайте
Именно эта машина оказалась на американском сайте Фото:

Изображение российского автомобиля Lada Vesta появилось в официальном блоге американской компании Amazon. Фотография машины оказалась в статье про то, что маркетплейс теперь позволяет покупать поддержанные и сертифицированные автомобили с пробегом. 

На данный момент такие транспортные средства доступны для приобретения в Лос-Анджелесе, а в скором времени сервис планируется запустить и в других городах, говорится на сайте. Также в блоге показан российский автомобиль — Lada Vesta SW Cross оранжевого цвета. При этом официально Lada не продает свои машины в США. 

Помимо российской машины в статье есть фотографии электрокара от Hyundai и серебристого пикапа.  Это не первый случай, когда российские автомобили становятся объектом внимания в США. В начале августа в аккаунте Республиканской партии США в социальной сети X появилось изображение президента Дональда Трампа на фоне ВАЗ-2101 («Жигули») с подписью о возвращении «великого американского автомобиля». 

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Изображение российского автомобиля Lada Vesta появилось в официальном блоге американской компании Amazon. Фотография машины оказалась в статье про то, что маркетплейс теперь позволяет покупать поддержанные и сертифицированные автомобили с пробегом.  На данный момент такие транспортные средства доступны для приобретения в Лос-Анджелесе, а в скором времени сервис планируется запустить и в других городах, говорится на сайте. Также в блоге показан российский автомобиль — Lada Vesta SW Cross оранжевого цвета. При этом официально Lada не продает свои машины в США.  Помимо российской машины в статье есть фотографии электрокара от Hyundai и серебристого пикапа.  Это не первый случай, когда российские автомобили становятся объектом внимания в США. В начале августа в аккаунте Республиканской партии США в социальной сети X появилось изображение президента Дональда Трампа на фоне ВАЗ-2101 («Жигули») с подписью о возвращении «великого американского автомобиля». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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