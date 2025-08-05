Amazon случайно разрекламировал американцам Lada Vesta

Изображение российского автомобиля Lada Vesta появилось в официальном блоге американской компании Amazon. Фотография машины оказалась в статье про то, что маркетплейс теперь позволяет покупать поддержанные и сертифицированные автомобили с пробегом.
На данный момент такие транспортные средства доступны для приобретения в Лос-Анджелесе, а в скором времени сервис планируется запустить и в других городах, говорится на сайте. Также в блоге показан российский автомобиль — Lada Vesta SW Cross оранжевого цвета. При этом официально Lada не продает свои машины в США.
Помимо российской машины в статье есть фотографии электрокара от Hyundai и серебристого пикапа. Это не первый случай, когда российские автомобили становятся объектом внимания в США. В начале августа в аккаунте Республиканской партии США в социальной сети X появилось изображение президента Дональда Трампа на фоне ВАЗ-2101 («Жигули») с подписью о возвращении «великого американского автомобиля».
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