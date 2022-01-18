WSJ: США введут санкции против российских сепаратистов на Украине

19 января 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Финансовые санкции могут ввести уже 20 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU США планируют ввести санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных представителей США. США готовят финансовые санкции в отношении как минимум четырех «пророссийских сепаратистов» на Украине, говорится в статье. Официальные представители отметили, что санкции могут быть введены уже 20 января. Также сообщается, что это будут последние санкции в соответствии с указом президента США Джо Байдена, подписанным в апреле 2021 года, который был направлен на наказание лиц, связанных с внешней агрессией России. Вашингтон надеется, что такие меры давления смогут «отговорить Россию от вторжения на Украину», заключается в материале. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о разрыве отношений России и США в случае введения санкций против Кремля. В Белом доме заявили, что Россия готова в любой момент развязать войну с Украиной. Песков заявил, что Россия самостоятельно развивает свою экономику из-за того, что вынуждена жить под санкциями Запада, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США планируют ввести санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных представителей США. США готовят финансовые санкции в отношении как минимум четырех «пророссийских сепаратистов» на Украине, говорится в статье. Официальные представители отметили, что санкции могут быть введены уже 20 января. Также сообщается, что это будут последние санкции в соответствии с указом президента США Джо Байдена, подписанным в апреле 2021 года, который был направлен на наказание лиц, связанных с внешней агрессией России. Вашингтон надеется, что такие меры давления смогут «отговорить Россию от вторжения на Украину», заключается в материале. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о разрыве отношений России и США в случае введения санкций против Кремля. В Белом доме заявили, что Россия готова в любой момент развязать войну с Украиной. Песков заявил, что Россия самостоятельно развивает свою экономику из-за того, что вынуждена жить под санкциями Запада, пишет RT.