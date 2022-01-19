Депутата Петербурга вызвали на допрос из-за фотографии с котом

Депутат из Петербурга рассказала, что ее вызвали в прокуратуру и задавали вопросы про котов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Гавань Нэлли Вавилину вызвали в прокуратуру из-за фотографии с котами. Об этом она рассказала в соцсетях.

«В прокуратуре спросили, состою ли в отношениях с „лицами, замещающими муниципальные должности“, а также узнаю ли котов на фотографии. Котов знаю, а на вопрос ответила отрицательно», — рассказала Вавилина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также у женщины спросили, как она может объяснить, что на ее фотографиях и на снимках «этого человека» одинаковые коты.

По словам Вавилиной, неизвестная петербурженка обратилась в прокуратуру с жалобой на данную фотографию. Депутат говорит, что документ ей не показали, поэтому суть претензий осталась неясна. Также у нее уточнили имена животных, передает MK.RU .

Вавилина родилась 26 марта 1968 года, является членом Василеостровского отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры. С 2006 года является руководителем Василеостровского отделения партии «Справедливая Россия — За правду».

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