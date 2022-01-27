Путин впервые в 2022 году показался на публике

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина». Это его первое появление на публике в 2022 году.
«В 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава Российского государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Он почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, возложив венок к монументу „Мать-Родина“ в Санкт-Петербурге», — говорится на официальном сайте президента России.
До этого события Путин 25 января встречался с российскими олимпийцами, однако разговор проходил по видеосвязи. В беседе со спортсменами российский лидер попросил их следовать медицинским предписаниям на Олимпиаде в Пекине в 2022, пишет Nation News. Он также поздравлял с Татьяниным днем студентов, школьников, выпускников и специалистов, уточняет Life. Кроме того, президент РФ принимал участие в ряде закрытых встреч. Так что возложение венка к монументу стало первым мероприятием, где Путин появился на широкой публике.
Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина». Это его первое появление на публике в 2022 году. «В 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава Российского государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Он почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, возложив венок к монументу „Мать-Родина“ в Санкт-Петербурге», — говорится на официальном сайте президента России. До этого события Путин 25 января встречался с российскими олимпийцами, однако разговор проходил по видеосвязи. В беседе со спортсменами российский лидер попросил их следовать медицинским предписаниям на Олимпиаде в Пекине в 2022, пишет Nation News. Он также поздравлял с Татьяниным днем студентов, школьников, выпускников и специалистов, уточняет Life. Кроме того, президент РФ принимал участие в ряде закрытых встреч. Так что возложение венка к монументу стало первым мероприятием, где Путин появился на широкой публике.