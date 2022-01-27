Путин впервые в 2022 году показался на публике

27 января 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин почтил память погибших воинов-освободителей в годы ВОВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина». Это его первое появление на публике в 2022 году. «В 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава Российского государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Он почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, возложив венок к монументу „Мать-Родина“ в Санкт-Петербурге», — говорится на официальном сайте президента России. До этого события Путин 25 января встречался с российскими олимпийцами, однако разговор проходил по видеосвязи. В беседе со спортсменами российский лидер попросил их следовать медицинским предписаниям на Олимпиаде в Пекине в 2022, пишет Nation News. Он также поздравлял с Татьяниным днем студентов, школьников, выпускников и специалистов, уточняет Life . Кроме того, президент РФ принимал участие в ряде закрытых встреч. Так что возложение венка к монументу стало первым мероприятием, где Путин появился на широкой публике. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина». Это его первое появление на публике в 2022 году. «В 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава Российского государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Он почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, возложив венок к монументу „Мать-Родина“ в Санкт-Петербурге», — говорится на официальном сайте президента России. До этого события Путин 25 января встречался с российскими олимпийцами, однако разговор проходил по видеосвязи. В беседе со спортсменами российский лидер попросил их следовать медицинским предписаниям на Олимпиаде в Пекине в 2022, пишет Nation News. Он также поздравлял с Татьяниным днем студентов, школьников, выпускников и специалистов, уточняет Life. Кроме того, президент РФ принимал участие в ряде закрытых встреч. Так что возложение венка к монументу стало первым мероприятием, где Путин появился на широкой публике.