WP: украинская разведка перепрятала тайные документы на запад

30 января 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

Украинская разведка вывезла из своей штаб-квартиры в Киеве секретные документы и оборудование в безопасные места на западе Украины. Об этом сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на анонимных источников, знакомых с этим вопросом. «Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — рассказали собеседники издания. Они уточнили, что это сделано для того, чтобы обсудить планируемые секретные операции и подготовиться на случай эскалации конфликта. Также сообщается, что западные чиновники встревожились из-за публичного скептицизма украинского президента Владимира Зеленского и его команды. Представитель правительства США, специализирующийся на делах России, заявил, что у Зеленского трудности из-за того, что от административных советников, военных и разведывательных служб он получает разную информацию. Ранее сообщалось, что, по информации американского телеканала CNN, в отношениях Украины и США начала расти напряженность. В Пентагоне уверяют, что Россия не передумала нападать на Украину. В МИД РФ объяснили, что Россия готовится к совместным учениям с Белоруссией, а не к вторжению на Украину. В российском посольстве в США заявили, что американцы подстрекают Украину к началу войны в Донбассе.