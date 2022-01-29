29 января 2022

WP: украинская разведка перепрятала тайные документы на запад

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Заседание областной Думы. Курган, документы к совещанию, бумаги на подпись, бумагши к заседанию
Разведка Украины перевезла документы из Киева из-за возможной эскалации конфликта Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украинская разведка вывезла из своей штаб-квартиры в Киеве секретные документы и оборудование в безопасные места на западе Украины. Об этом сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на анонимных источников, знакомых с этим вопросом.

«Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — рассказали собеседники издания. Они уточнили, что это сделано для того, чтобы обсудить планируемые секретные операции и подготовиться на случай эскалации конфликта.

Также сообщается, что западные чиновники встревожились из-за публичного скептицизма украинского президента Владимира Зеленского и его команды. Представитель правительства США, специализирующийся на делах России, заявил, что у Зеленского трудности из-за того, что от административных советников, военных и разведывательных служб он получает разную информацию.

Ранее сообщалось, что, по информации американского телеканала CNN, в отношениях Украины и США начала расти напряженность. В Пентагоне уверяют, что Россия не передумала нападать на Украину. В МИД РФ объяснили, что Россия готовится к совместным учениям с Белоруссией, а не к вторжению на Украину. В российском посольстве в США заявили, что американцы подстрекают Украину к началу войны в Донбассе.

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Украинская разведка вывезла из своей штаб-квартиры в Киеве секретные документы и оборудование в безопасные места на западе Украины. Об этом сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на анонимных источников, знакомых с этим вопросом. «Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — рассказали собеседники издания. Они уточнили, что это сделано для того, чтобы обсудить планируемые секретные операции и подготовиться на случай эскалации конфликта. Также сообщается, что западные чиновники встревожились из-за публичного скептицизма украинского президента Владимира Зеленского и его команды. Представитель правительства США, специализирующийся на делах России, заявил, что у Зеленского трудности из-за того, что от административных советников, военных и разведывательных служб он получает разную информацию. Ранее сообщалось, что, по информации американского телеканала CNN, в отношениях Украины и США начала расти напряженность. В Пентагоне уверяют, что Россия не передумала нападать на Украину. В МИД РФ объяснили, что Россия готовится к совместным учениям с Белоруссией, а не к вторжению на Украину. В российском посольстве в США заявили, что американцы подстрекают Украину к началу войны в Донбассе.
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