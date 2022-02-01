01 февраля 2022

Вакцинированным от COVID разрешили не соблюдать карантин

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Больница. Челябинск, стационар, палата, карантин, клиника, врач, коронавирус, линика
Вакцинированным можно не соблюдать карантин при отсутствии симптомов коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Людям, сделавшим вакцину от COVID-19, не нужно соблюдать семидневную изоляцию при отсутствии симптомов. Об это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нет, не нужно. Это наше правило. Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — рассказала Попова в разговоре с РИА «Новости».

Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. На данный момент этот срок составляет 7 дней вместо 14.

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Людям, сделавшим вакцину от COVID-19, не нужно соблюдать семидневную изоляцию при отсутствии симптомов. Об это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Нет, не нужно. Это наше правило. Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — рассказала Попова в разговоре с РИА «Новости». Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. На данный момент этот срок составляет 7 дней вместо 14.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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