Вакцинированным от COVID разрешили не соблюдать карантин

Людям, сделавшим вакцину от COVID-19, не нужно соблюдать семидневную изоляцию при отсутствии симптомов. Об это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Нет, не нужно. Это наше правило. Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — рассказала Попова в разговоре с РИА «Новости».
Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. На данный момент этот срок составляет 7 дней вместо 14.
Людям, сделавшим вакцину от COVID-19, не нужно соблюдать семидневную изоляцию при отсутствии симптомов. Об это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Нет, не нужно. Это наше правило. Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — рассказала Попова в разговоре с РИА «Новости». Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. На данный момент этот срок составляет 7 дней вместо 14.