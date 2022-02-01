Вакцинированным от COVID разрешили не соблюдать карантин

02 февраля 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Вакцинированным можно не соблюдать карантин при отсутствии симптомов коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Людям, сделавшим вакцину от COVID-19, не нужно соблюдать семидневную изоляцию при отсутствии симптомов. Об это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Нет, не нужно. Это наше правило. Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — рассказала Попова в разговоре с РИА «Новости». Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. На данный момент этот срок составляет 7 дней вместо 14. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Людям, сделавшим вакцину от COVID-19, не нужно соблюдать семидневную изоляцию при отсутствии симптомов. Об это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Нет, не нужно. Это наше правило. Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — рассказала Попова в разговоре с РИА «Новости». Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. На данный момент этот срок составляет 7 дней вместо 14.