Евросоюз согласовал внесение в черный список ряда россиян

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Документ утвердят на следующей неделе Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Послы 27 из 28 стран, входящих в Евросоюз, согласовали внесение в черный список пяти россиян. Причина — якобы организация выборов в Госдуму РФ в Крыму, сообщают дипломатические источники в Брюсселе.

«Послы дали зеленый свет для внесения еще пяти физических лиц, связанных с проведением выборов в российский парламент в Крыму, в список запретительных мер. За действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — передает ТАСС информацию источника.

После этого совет Евросоюза должен утвердить это решение на следующей неделе, пишет Life. Кто именно попал в особый список, пока не раскрывается. Всего в черный список ЕС включены 177 россиян и украинцев и 48 организаций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российской экономике может быть нанесен ущерб из-за того, что коллективный Запад не определился по поводу санкций в адрес РФ. При этом правительство будет применять меры для ускорения роста экономики РФ.

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Послы 27 из 28 стран, входящих в Евросоюз, согласовали внесение в черный список пяти россиян. Причина — якобы организация выборов в Госдуму РФ в Крыму, сообщают дипломатические источники в Брюсселе. «Послы дали зеленый свет для внесения еще пяти физических лиц, связанных с проведением выборов в российский парламент в Крыму, в список запретительных мер. За действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — передает ТАСС информацию источника. После этого совет Евросоюза должен утвердить это решение на следующей неделе, пишет Life. Кто именно попал в особый список, пока не раскрывается. Всего в черный список ЕС включены 177 россиян и украинцев и 48 организаций. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российской экономике может быть нанесен ущерб из-за того, что коллективный Запад не определился по поводу санкций в адрес РФ. При этом правительство будет применять меры для ускорения роста экономики РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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