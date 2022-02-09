Власти США придумали новую причину для санкций против России

10 февраля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

США планируют вводить санкции против РФ за кибератаки на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американские сенаторы рассматривают возможность введения санкций против России за кибератаки на Украину, ответственными за которые они считают Москву. Об этом сообщает издание POLITICO. Законодатели также настаивают на дополнительной помощи Киеву в области кибербезопасности. ‎«Санкции за российские кибератаки являются одним из рассматриваемых пунктов», — заявил изданию председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес. По его словам, законодатели также рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые РФ уже якобы предприняла против Украины. Сенаторы также настаивают на том, чтобы увеличить объем помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них. Член Сената по международным отношениям ‎‎Роб Портман сообщил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить «миллионы» на финансирование киберпомощи Украине в более широкое соглашение о санкциях. В январе хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Украина продолжает настаивать на причастности России к кибератакам. Заявление о том, что у Киева есть доказательства «российского следа» было опубликовано на сайте министерства цифровой трансформации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американские сенаторы рассматривают возможность введения санкций против России за кибератаки на Украину, ответственными за которые они считают Москву. Об этом сообщает издание POLITICO. Законодатели также настаивают на дополнительной помощи Киеву в области кибербезопасности. ‎«Санкции за российские кибератаки являются одним из рассматриваемых пунктов», — заявил изданию председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес. По его словам, законодатели также рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые РФ уже якобы предприняла против Украины. Сенаторы также настаивают на том, чтобы увеличить объем помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них. Член Сената по международным отношениям ‎‎Роб Портман сообщил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить «миллионы» на финансирование киберпомощи Украине в более широкое соглашение о санкциях. В январе хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Украина продолжает настаивать на причастности России к кибератакам. Заявление о том, что у Киева есть доказательства «российского следа» было опубликовано на сайте министерства цифровой трансформации Украины.