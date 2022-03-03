Украинцы переходят на сторону России

На Украине граждане, поддерживающие спецоперацию РФ на Украине, начали переходить на сторону РФ. Россия хочет освободить украинцев от националистов, заявили в подпольной организации.
«Обращаюсь от лица подпольных организаций. Мы много терпели все эти восемь лет, теперь настало время сделать хоть что-нибудь и взять в руки оружие. Эти *** нас и вооружили. Русские братья пришли помочь нам и освободить нас, но не могут зайти, потому что эти *** прикрываются живым щитом из женщин и детей. Поэтому хватит ждать и настало время подняться», — заявили украинцы в своем обращении, которое опубликовано в telegram-канале «Силовики».
Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации Украины. В Минобороны РФ заявляли, что гражданскому населению ничего не угрожает. В ведомстве отмечали, что националисты Украины готовят провокации и прикрываются мирными жителями. В Минобороны РФ объявили о создании штаба гуманитарной помощи населению Украины, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, передает RT. Также штаб обеспечивает безопасную эвакуацию гражданских.
На Украине граждане, поддерживающие спецоперацию РФ на Украине, начали переходить на сторону РФ. Россия хочет освободить украинцев от националистов, заявили в подпольной организации. «Обращаюсь от лица подпольных организаций. Мы много терпели все эти восемь лет, теперь настало время сделать хоть что-нибудь и взять в руки оружие. Эти *** нас и вооружили. Русские братья пришли помочь нам и освободить нас, но не могут зайти, потому что эти *** прикрываются живым щитом из женщин и детей. Поэтому хватит ждать и настало время подняться», — заявили украинцы в своем обращении, которое опубликовано в telegram-канале «Силовики». Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации Украины. В Минобороны РФ заявляли, что гражданскому населению ничего не угрожает. В ведомстве отмечали, что националисты Украины готовят провокации и прикрываются мирными жителями. В Минобороны РФ объявили о создании штаба гуманитарной помощи населению Украины, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, передает RT. Также штаб обеспечивает безопасную эвакуацию гражданских.