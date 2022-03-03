Украинцы переходят на сторону России

03 марта 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

На Украине проходит спецоперация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине граждане, поддерживающие спецоперацию РФ на Украине, начали переходить на сторону РФ. Россия хочет освободить украинцев от националистов, заявили в подпольной организации. «Обращаюсь от лица подпольных организаций. Мы много терпели все эти восемь лет, теперь настало время сделать хоть что-нибудь и взять в руки оружие. Эти *** нас и вооружили. Русские братья пришли помочь нам и освободить нас, но не могут зайти, потому что эти *** прикрываются живым щитом из женщин и детей. Поэтому хватит ждать и настало время подняться», — заявили украинцы в своем обращении, которое опубликовано в telegram-канале «Силовики». Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации Украины. В Минобороны РФ заявляли, что гражданскому населению ничего не угрожает. В ведомстве отмечали, что националисты Украины готовят провокации и прикрываются мирными жителями. В Минобороны РФ объявили о создании штаба гуманитарной помощи населению Украины, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, передает RT. Также штаб обеспечивает безопасную эвакуацию гражданских. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине граждане, поддерживающие спецоперацию РФ на Украине, начали переходить на сторону РФ. Россия хочет освободить украинцев от националистов, заявили в подпольной организации. «Обращаюсь от лица подпольных организаций. Мы много терпели все эти восемь лет, теперь настало время сделать хоть что-нибудь и взять в руки оружие. Эти *** нас и вооружили. Русские братья пришли помочь нам и освободить нас, но не могут зайти, потому что эти *** прикрываются живым щитом из женщин и детей. Поэтому хватит ждать и настало время подняться», — заявили украинцы в своем обращении, которое опубликовано в telegram-канале «Силовики». Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации Украины. В Минобороны РФ заявляли, что гражданскому населению ничего не угрожает. В ведомстве отмечали, что националисты Украины готовят провокации и прикрываются мирными жителями. В Минобороны РФ объявили о создании штаба гуманитарной помощи населению Украины, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, передает RT. Также штаб обеспечивает безопасную эвакуацию гражданских.