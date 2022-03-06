06 марта 2022

Минобороны: СБУ планирует провокацию с подрывом ядерного реактора

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СБУ намерена взорвать ядерный реактор и обвинить в ракетном ударе Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить Вооруженные силы России в нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«СБУ совместно с боевиками батальона „Азов“ готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков. Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте», — передает РИА «Новости» слова ведомства. Сообщается, что СБУ и боевики планируют подорвать реактор и обвинить ВС РФ в «якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке».

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.

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Служба безопасности Украины (СБУ) и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить Вооруженные силы России в нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «СБУ совместно с боевиками батальона „Азов“ готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков. Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте», — передает РИА «Новости» слова ведомства. Сообщается, что СБУ и боевики планируют подорвать реактор и обвинить ВС РФ в «якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке». После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.
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