Источник: McDonald’s вернется в РФ вскоре после закрытия

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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, большой златоуст, фонарь, колокольня, маккафе, максимильяновская церковь, макдоналдс, вывеска, питание
McDonald’s могут вновь открыться в России через полтора месяца Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Временное закрытие ресторанов быстрого питания McDonald’s может закончится через полтора месяца. Об этом сообщил источник.

«Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — приводит слова источника ТАСС. Сеть ресторанов объявила о приостановке работы на территории России, начиная с 14 марта.

Причиной временного закрытия сети McDonald’s послужила ситуация на Украине, где вооруженные силы РФ проводят специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. О начале спецоперации 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Ввиду этого США и страны Запада продолжают вводить новые масштабные экономические санкции против России, хотя часть европейских компаний негативно высказывается в отношении новых антироссийских санкций.

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Временное закрытие ресторанов быстрого питания McDonald’s может закончится через полтора месяца. Об этом сообщил источник. «Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — приводит слова источника ТАСС. Сеть ресторанов объявила о приостановке работы на территории России, начиная с 14 марта. Причиной временного закрытия сети McDonald’s послужила ситуация на Украине, где вооруженные силы РФ проводят специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. О начале спецоперации 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Ввиду этого США и страны Запада продолжают вводить новые масштабные экономические санкции против России, хотя часть европейских компаний негативно высказывается в отношении новых антироссийских санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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