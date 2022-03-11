Источник: McDonald’s вернется в РФ вскоре после закрытия 11 марта 2022 в 16:33 Размер текста - 17 + McDonald’s могут вновь открыться в России через полтора месяца Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Временное закрытие ресторанов быстрого питания McDonald’s может закончится через полтора месяца. Об этом сообщил источник. «Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — приводит слова источника ТАСС. Сеть ресторанов объявила о приостановке работы на территории России, начиная с 14 марта. Причиной временного закрытия сети McDonald’s послужила ситуация на Украине, где вооруженные силы РФ проводят специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. О начале спецоперации 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Ввиду этого США и страны Запада продолжают вводить новые масштабные экономические санкции против России, хотя часть европейских компаний негативно высказывается в отношении новых антироссийских санкций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Временное закрытие ресторанов быстрого питания McDonald’s может закончится через полтора месяца. Об этом сообщил источник. «Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — приводит слова источника ТАСС. Сеть ресторанов объявила о приостановке работы на территории России, начиная с 14 марта. Причиной временного закрытия сети McDonald’s послужила ситуация на Украине, где вооруженные силы РФ проводят специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. О начале спецоперации 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Ввиду этого США и страны Запада продолжают вводить новые масштабные экономические санкции против России, хотя часть европейских компаний негативно высказывается в отношении новых антироссийских санкций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям